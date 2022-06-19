Губерниев с юмором прокомментировал слова норвежского тренера о фото Большунова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о том, что команда использует фотографии россиянина Александра Большунова для мотивации.

«Носсум и его парни, похоже, чувствуют к Большунову сексуальное влечение… Иначе как ещё объяснить всё это словесное семяизвержение», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что весь мир знает, насколько подопечные Носсума и сам специалист боятся Большунова, так как часто ему проигрывают.

Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Ранее Носсум признался, что норвежцы используют фото Большунова для мотивации своих лыжников.