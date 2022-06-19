Тихонов: здорово, если норвежцы действительно повесили портрет Большунова для мотивации

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о словах тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюр Носсума о том, что команда использует фотографии россиянина Александра Большунова для мотивации.

«Это здорово, если они действительно повесили портрет Александра для мотивации. Пусть теперь попробуют обыграть Большунова!» — цитирует Тихонова Metaratings.

Он отметил, что Большунов пользуется уважением среди соперников, а также предложил российской сборной в тренировочных залах повесить портрет президента страны Владимира Путина.

«Мы должны быть доминирующей страной в спортивном сообществе, а не Америка», — добавил Тихонов.

Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на слова норвежского тренера о фотографии Большунова.