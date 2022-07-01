Министры спорта 33 стран подписали заявление с требованием санкций в отношении России

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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что 33 страны подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.
Министры спорта 33 стран подписали заявление с требованием санкций в отношении России
  • Gettyimages.ru
  • © Fred Lee

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — цитирует Бортничука ТАСС.

По его словам, заявление было принято, поскольку некоторые спортивные федерации стали допускать российских и белорусских атлетов к международным стартам.

Заявление подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что спорт традиционно играет объединяющую роль для всех народов мира, Россия и Индия сохранят надёжные партнёрские отношения в этой сфере.

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