Матыцин: Россия и Индия останутся надёжными партнёрами в спортивной сфере

Глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что спорт традиционно играет объединяющую роль для всех народов мира, Россия и Индия сохранят надёжные партнёрские отношения в этой сфере.

«Спорт традиционно играет объединяющую роль для народов всего мира, и он не должен становиться предметом политических игр. Несмотря на попытки изолировать Российскую Федерацию от мирового спортивного движения, я уверен, что Россия и Индия останутся надёжными партнёрами», — цитирует Матыцина ТАСС.

По словам Матыцина, в рамках ШОС будет создана рабочая группа, которая позволит координировать подготовку и организацию совместных спортивных мероприятий, обмениваться опытом проведения крупных соревнований и совместно противостоять политизации спорта на международных площадках.

Матыцин пригласил индийских спортсменов принять участие в Международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут с 27 июля по 8 августа во Владивостоке.

Ранее в Министерстве спорта сообщили, что намерены добиться права на участие россиян в международных турнирах.