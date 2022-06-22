Матыцин: Россия и Индия останутся надёжными партнёрами в спортивной сфере

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Глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что спорт традиционно играет объединяющую роль для всех народов мира, Россия и Индия сохранят надёжные партнёрские отношения в этой сфере.
Матыцин: Россия и Индия останутся надёжными партнёрами в спортивной сфере
  • РИА Новости

«Спорт традиционно играет объединяющую роль для народов всего мира, и он не должен становиться предметом политических игр. Несмотря на попытки изолировать Российскую Федерацию от мирового спортивного движения, я уверен, что Россия и Индия останутся надёжными партнёрами», — цитирует Матыцина ТАСС.

По словам Матыцина, в рамках ШОС будет создана рабочая группа, которая позволит координировать подготовку и организацию совместных спортивных мероприятий, обмениваться опытом проведения крупных соревнований и совместно противостоять политизации спорта на международных площадках.

Матыцин пригласил индийских спортсменов принять участие в Международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут с 27 июля по 8 августа во Владивостоке.

Ранее в Министерстве спорта сообщили, что намерены добиться права на участие россиян в международных турнирах.

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