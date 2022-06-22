В Министерстве спорта намерены добиться права на участие россиян в международных турнирах

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что активно будет добиваться права отечественных спортсменов на участие в международных соревнованиях.
В Министерстве спорта намерены добиться права на участие россиян в международных турнирах
  • РИА Новости

«Федерация дзюдо будет проводить Большой шлем в Улан-Баторе, принято решение об участии российских спортсменов. Поэтому мы прочно и активно будем добиваться права наших спортсменов на участие в международных соревнованиях», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Ранее Матыцин рассказал, что Индия и Россия работают над обновлением двустороннего соглашения в области физической культуры и спорта.

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