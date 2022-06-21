Матыцин заявил, что Индия и Россия работают над актуализацией соглашения в области спорта

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что Индия и Россия работают над обновлением двустороннего соглашения в области физической культуры и спорта.

«Сейчас мы с коллегами прорабатываем вопрос актуализации документа, чтобы включить в него массовый спорт, спортивную науку, образование, подготовку спортивных кадров и спортивных резервов, обмен тренерами, специалистами», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В этом году исполнилось 25 лет с момента подписания межведомственного Соглашения в области физической культуры и спорта между Россией и Индией.

Ранее Матыцин допустил возможность участия клубов из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик в РПЛ.