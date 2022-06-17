Матыцин допустил участие клубов из ЛНР и ДНР в РПЛ

Министр спорта Олег Матыцин допустил возможность участия клубов из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я думаю, что и теоретически, и практически клубы могут участвовать в чемпионатах России. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае — ФИФА и УЕФА», — сказал Матыцин на ПМЭФ.

Он отметил, что признание этих регионов в других международных федерациях является задачей российских ассоциаций, которые в каждом конкретном случае будут принимать решения. По словам министра, государственная задача — сделать всё, чтобы у людей, живущих на этих территориях, не было никаких ограничений.

«Мы всегда говорим, что спорт не знает границ», — добавил Матыцин.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил привлечь команды из Крыма и Севастополя к участию в Футбольной национальной лиге, чтобы они имели возможность выйти в РПЛ.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное создание объединённого чемпионата по футболу между клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.