Матыцин допустил участие клубов из ЛНР и ДНР в РПЛ

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Министр спорта Олег Матыцин допустил возможность участия клубов из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Матыцин допустил участие клубов из ЛНР и ДНР в РПЛ
  • РИА Новости

«Я думаю, что и теоретически, и практически клубы могут участвовать в чемпионатах России. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае — ФИФА и УЕФА», — сказал Матыцин на ПМЭФ.

Он отметил, что признание этих регионов в других международных федерациях является задачей российских ассоциаций, которые в каждом конкретном случае будут принимать решения. По словам министра, государственная задача — сделать всё, чтобы у людей, живущих на этих территориях, не было никаких ограничений.

«Мы всегда говорим, что спорт не знает границ», — добавил Матыцин.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил привлечь команды из Крыма и Севастополя к участию в Футбольной национальной лиге, чтобы они имели возможность выйти в РПЛ.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное создание объединённого чемпионата по футболу между клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.

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