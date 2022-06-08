В Госдуме заявили, что окажут поддержку совместному чемпионату между Крымом, ДНР и ЛНР

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное создание объединённого чемпионата по футболу между клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.
В Госдуме заявили, что окажут поддержку совместному чемпионату между Крымом, ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

«Любые территории, субъекты имеют право объединяться в чемпионаты, лиги. Любые такие движения нужно обязательно поддерживать. Это всё будет способствовать развитию того или иного региона. Главное, чтобы спорт развивался», — приводит слова Свищёва «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что в Госдуме не просто поддержат чемпионат, но и будут помогать в его развитии. По его словам, на этих территориях всегда было много хороших игроков и известных команд.

Ранее сообщалось, что представители Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии обсуждают возможность создания объединённого чемпионата по футболу.

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