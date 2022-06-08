«РБ Спорт»: Крым, ДНР, ЛНР, Херсон, Мелитополь и Абхазия могут создать совместный чемпионат

Представители Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии обсуждают возможность создания объединённого чемпионата по футболу.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что создание чемпионата невозможно, пока на территориях не станет безопасно. Сейчас ни один клуб из этих регионов не может стать членом РФС из-за правил УЕФА.

Сообщается, что следующее обсуждение запланировано на 12 июня в Москве.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил привлечь команды из Крыма и Севастополя к участию в Футбольной национальной лиге, чтобы они имели возможность выйти в РПЛ.

Ранее президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о приглашении команд из Крыма в чемпионат России.