«Стратегическое решение»: почему дисквалифицированного FIG гимнаста Куляка не допустили к соревнованиям в России

ФСГР не допустила Ивана Куляка до внутрироссийских соревнований, так как его участие могло спровоцировать применение санкций. Так это решение объяснили в федерации. Однако губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал отстранение чудовищной несправедливостью, а депутат Госдумы Роман Терюшков обвинил федерацию в нежелании защищать интересы атлета. В свою очередь, двукратный бронзовый призёр Игр-2008 Антон Голоцуцков назвал решение стратегическим.

Иван Куляк, дисквалифицированный на год Международной федерацией гимнастики (FIG), не выступит на Кубке России в Калуге. Это связано с тем, что его отстранение распространяется на любые турниры, в том числе и те, что организованы Федерацией спортивной гимнастики России (ФСГР).

С одной стороны, такое развитие событий было ожидаемо, ведь в решении, обнародованном в мае, было чётко сказано: спортсмену запрещается принимать участие в состязаниях, организованных аффилированной федерацией, состоящей в FIG. С другой — старший тренер сборной России Валентина Родионенко в середине июня заявляла, что международная федерация не вправе распоряжаться внутренним календарём, поэтому Куляк будет выступать на всех российских соревнованиях, в том числе на Кубке России и Спартакиаде. К тому же в похожей ситуации недавно оказался пловец Евгений Рылов, которого FINA дисквалифицировала на девять месяцев за участие в митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. И двукратный олимпийский чемпион смог выступить на чемпионате страны, несмотря на международные санкции.

Видимо, именно поэтому итоговое решение ФСГР о недопуске Куляка до стартов вызвало всплеск непонимания и возмущения. Одним из первых его выразил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Считаю это чудовищной несправедливостью. Категорически не согласен с таким решением. Иван Куляк достоин выступать на Кубке России. В любом случае мы продолжим поддерживать и защищать нашего спортсмена», — написал политик на своей странице во «ВКонтакте.

Родионенко же пояснила, что неподчинение решению FIG грозит санкциями для ФСГР в целом.

«Рисковать тем, чтобы дисквалифицировали всю федерацию, мы не имеем права», — подчеркнула тренер в эфире «Матч ТВ».

Член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Роман Терюшков весьма жёстко отреагировал на эти объяснения Родионенко и даже призвал расформировать организацию, раз она не стремится соблюсти интересы спортсмена.

«Вы считаете, что вашу федерацию не дисквалифицировали, у вас есть флаг, гимн, спортсмены выступают на международных соревнованиях. Я считаю, что после этих слов нужно федерацию закрывать и отстранять вас от российского управления. Нужно создавать новую федерацию, которая не будет нож в спину втыкать ребятам и стране. Я просто обескуражен. Ситуацию нужно рассмотреть руководству нашего спорта. Наш парень проявил патриотизм», — заявил депутат в эфире «Матч ТВ».

Допустить Куляка к внутренним соревнованиям призвала и зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Мировое спортивное сообщество всё равно найдёт повод придраться, как они это уже делали, когда, например, мы не могли гордиться победами наших спортсменов под флагом России. Мы должны поддержать наших ребят, которые выступили за нашу армию и за нашу страну», — приводит слова депутата РИА Новости со ссылкой на её пресс-службу.

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Однако ФСГР не готова идти на конфронтацию с FIG. Так, президент организации Василий Титов заявил, что это в любом случае не пойдёт на пользу российскому спорту.

«Я уже сделал заявление по этому поводу, другого выхода не остаётся. Ну чего обращаться к общественности, если общественность с ума сходит? Что я ещё могу сказать? Давайте сожжём все мосты, чтобы отстранили федерацию? Если люди не хотят понимать, то что я сделаю? С отстранением мы не согласны, апелляцию мы подали, но ситуация сейчас такая, какая есть, к сожалению. В любом случае я не считаю, что нужно порвать отношения с международной федерацией, наплевать на её решения», — цитирует Титова РИА Новости.

Двукратный призёр Олимпийских игр в Пекине Антон Голоцуцков счёл позицию ФСГР верной, так как она учитывает интересы всех заинтересованных сторон, а не одного гимнаста.

«Любой руководитель должен мыслить стратегически. Если есть риск каких-то санкций, то допустить одного, чтобы потом пострадали все, — неправильно. Если бы не было угрозы, я уверен, ему бы дали выступить. Но нас со всех сторон сейчас обложили, пытаются любыми путями ущемить. Так сложились обстоятельства, Ивану не повезло. Но он ещё молод, почти ребёнок, у него всё впереди, пусть тренируется», — сказал Голоцуцков в беседе с RT.

Куляк, несмотря на отстранение, находится в Калуге вместе с остальными спортсменами сборной и даже тренируется в зале, где будут проходить соревнования. Как подчеркнула Родионенко, спортсмен не брошен на произвол судьбы, получает всю возможную поддержку, но существуют правила, которые необходимо соблюдать.

Напомним, что дисциплинарная комиссия FIG дисквалифицировала Куляка на один год за то, что в марте 2022 года он вышел на церемонию награждения этапа Кубка мира в Дохе с изображением буквы Z на форме. Атлет подал апелляцию на это решение, однако она пока ещё не рассмотрена: по предварительным данным, слушание состоится 15 августа. Как минимум до этого момента гимнаст не сможет выйти на помост.

Кубок России пройдёт в Калуге 6—10 июля.