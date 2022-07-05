Президент ФСГР Титов объяснил, почему Куляк не допущен до участия в Кубке России

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов объяснил, почему российский гимнаст Иван Куляк не допущен к участию в Кубке России.

«Давайте сожжём все мосты, чтобы отстранили федерацию? Если люди не хотят понимать, то что я сделаю? С отстранением мы не согласны, апелляцию мы подали, но ситуация сейчас такая, какая есть, к сожалению. В любом случае я не считаю, что нужно порвать отношения с международной федерацией, наплевать на её решения», — цитирует Титова РИА Новости.

Гимнаст должен был принять участие в Кубке России, который пройдёт в Калуге с 4 по 10 июля, но не сможет, потому что ему надо дождаться решения апелляционного комитета независимого Фонда гимнастической этики (GEF).

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения на Кубке мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее в ФСГР сообщили, когда апелляционный трибунал GEF намерен рассмотреть иск Куляка на решение о дисквалификации спортсмена.