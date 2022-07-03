Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики рассмотрит иск Куляка 15 августа

В Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) сообщили, когда апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) намерен рассмотреть иск Ивана Куляка на решение о дисквалификации спортсмена.

«7 июня от имени Ивана Куляка адвокатами была подана соответствующая апелляция Слушание должно быть назначено на 15 августа 2022 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСГР.

Подчёркивается, что Федерация спортивной гимнастики России, безусловно, не согласна с решением дисциплинарной комиссии FIG.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Президент Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что Куляк не будет возвращать бронзовую медаль этапа Кубка мира, пока не завершится рассмотрение апелляции на годичную дисквалификацию и не будет вынесено окончательное решение.

Ранее гимнаст из Азербайджана заявил, что ему не нужна эта медаль, поскольку Куляк выиграл бронзу честно.





