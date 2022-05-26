Гимнаст из Азербайджана заявил, что Куляк выиграл бронзу честно и ему не нужна эта медаль

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Гимнаст Иван Тихонов, выступающий за Азербайджан, сообщил, что не будет настаивать на передаче себе бронзовой медали россиянина Ивана Куляка.
Гимнаст из Азербайджана заявил, что Куляк выиграл бронзу честно и ему не нужна эта медаль
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Если Куляк в итоге будет лишён этой медали, то я не буду настаивать на передаче этой награды мне. Считаю, что Ваня победил в честной битве, бронза соревнований его даже в том случае, если результат аннулируют. Мне эта медаль особо не нужна, честно говоря», — цитирует Тихонова ТАСС.

Тихонов на мартовском этапе Кубка мира в Дохе в упражнении на брусьях занял четвёртое место, Куляк — третье.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее президент ФСГР заявил, что Куляк не будет возвращать медаль, пока не завершится разбирательство.



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