Президент ФСГР Титов: Куляк не будет возвращать медаль, пока не завершится разбирательство

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Президент Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что российский гимнаст Иван Куляк не будет возвращать бронзовую медаль этапа Кубка мира, пока не завершится рассмотрение апелляции на годичную дисквалификацию и не будет вынесено окончательное решение.
Президент ФСГР Титов: Куляк не будет возвращать медаль, пока не завершится разбирательство
  • РИА Новости

«Мы считаем абсолютно несправедливым требование вернуть медаль. Ваня, может быть, нарушил требования по униформе. Но медаль он выиграл честно. Медаль не возвращаем, пока будет идти апелляция. Посмотрим, каким будет итоговое решение. Мы будем отстаивать Ваню», — цитирует Титова «Матч ТВ».

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее гимнастам запретили использовать политическую пропаганду на турнирах.

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