Гимнастам запретили использовать политическую пропаганду на турнирах

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) запретил спортсменам использовать политическую, расовую и религиозную пропаганду на соревнованиях.

«Исполнительный комитет одобрил новую редакцию кодекса поведения, которая усиливает правила, касающиеся защиты всех участников соревнований. Теперь в нём содержится положение, запрещающее любой тип демонстрации или использование политической, религиозной и расовой пропаганды на турнирах», — говорится в заявлении.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что россиянам в период отстранения от международных соревнований важно продолжать делать свою работу.