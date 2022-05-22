Немов — о санкциях FIG против российских гимнастов: надо искать выход, жизнь продолжается

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что россиянам в период отстранения от международных соревнований важно продолжать делать свою работу.
Немов — о санкциях FIG против российских гимнастов: надо искать выход, жизнь продолжается
  • РИА Новости

«Главные старты у них впереди, так что не надо останавливаться на достигнутом. Нужно всегда искать выход из ситуации, и желательно, чтобы он был достойным. Важно говорить это своим детям, показывать своим примером, что ничего невозможного в этой жизни у нас нет», — цитирует Немова РИА Новости.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил, что поддержал товарища по команде Ивана Куляка, отстранённого FIG на год.

 

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