Гимнаст Маринов — о дисквалификации Куляка: все поддержали Ивана, это мужской поступок

Чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил, что поддержал товарища по команде Ивана Куляка, отстранённого Международной федерацией гимнастики (FIG) на год.

«Я поддержал Ивана. Он мой друг, мой товарищ. Мы все его поддержали. Поступок мужчины, как все написали. Не сомневаюсь, что в дальнейшем всё будет хорошо. Могу сказать, что я знаю, что мы выступим на Олимпиаде», — цитирует Маринова РИА Новости.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал предсказуемым решение о дисквалификации гимнаста Куляка.