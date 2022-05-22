Гимнаст Маринов — о дисквалификации Куляка: все поддержали Ивана, это мужской поступок
- РИА Новости
«Я поддержал Ивана. Он мой друг, мой товарищ. Мы все его поддержали. Поступок мужчины, как все написали. Не сомневаюсь, что в дальнейшем всё будет хорошо. Могу сказать, что я знаю, что мы выступим на Олимпиаде», — цитирует Маринова РИА Новости.
Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал предсказуемым решение о дисквалификации гимнаста Куляка.