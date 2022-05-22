Гимнаст Маринов — о дисквалификации Куляка: все поддержали Ивана, это мужской поступок

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Чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил, что поддержал товарища по команде Ивана Куляка, отстранённого Международной федерацией гимнастики (FIG) на год.
Гимнаст Маринов — о дисквалификации Куляка: все поддержали Ивана, это мужской поступок
  • РИА Новости

«Я поддержал Ивана. Он мой друг, мой товарищ. Мы все его поддержали. Поступок мужчины, как все написали. Не сомневаюсь, что в дальнейшем всё будет хорошо. Могу сказать, что я знаю, что мы выступим на Олимпиаде», — цитирует Маринова РИА Новости.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал предсказуемым решение о дисквалификации гимнаста Куляка.

 

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