Фетисов назвал предсказуемым решение о дисквалификации гимнаста Куляка

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение, что решение о дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка было предсказуемым.

«О ситуации с Куляком я был в курсе с самого начала: моя тёща Валентина Родионенко, тренер сборной, сразу рассказала мне о произошедшем», — цитирует Фетисова ТАСС.

По его словам, Родионенко тоже пострадала, её хотели дисквалифицировать. Он также подчеркнул, что существует определённый регламент, который разрешает или не разрешает определённые действия.

«Да, с одной стороны, можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, патриотичного, симпатичного парня, который таким образом высказал своё отношение к происходящему. Но решение было ожидаемым — правила всем понятны», — заключил Фетисов.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о санкциях против Куляка со стороны FIG.