Фетисов назвал предсказуемым решение о дисквалификации гимнаста Куляка

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение, что решение о дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка было предсказуемым.
Фетисов назвал предсказуемым решение о дисквалификации гимнаста Куляка
  • РИА Новости

«О ситуации с Куляком я был в курсе с самого начала: моя тёща Валентина Родионенко, тренер сборной, сразу рассказала мне о произошедшем», — цитирует Фетисова ТАСС.

По его словам, Родионенко тоже пострадала, её хотели дисквалифицировать. Он также подчеркнул, что существует определённый регламент, который разрешает или не разрешает определённые действия.

«Да, с одной стороны, можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, патриотичного, симпатичного парня, который таким образом высказал своё отношение к происходящему. Но решение было ожидаемым — правила всем понятны», — заключил Фетисов.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о санкциях против Куляка со стороны FIG.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить