Спортивный юрист — об апелляции на наказание Куляка: необходимо донести свою позицию

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о санкциях против Ивана Куляка со стороны Международной федерации гимнастки (FIG).

«Я всегда считаю, если сторона не согласна с решением, надо подавать апелляцию, потому что само по себе оно не изменится. Тут вопрос немного в другом: у них апелляция подаётся не в CAS, а в трибунал FIG. Я такие вещи, как юрист, не очень люблю. Если возвращаться к антидопингу, там есть специальное требование, чтобы все апелляционные органы были выведены из-под той организации, которая принимала первоначальное решение, чтобы это были действительно независимые друг от друга организации, тогда будет максимальная объективность. Тут, к сожалению, апелляцию нужно подавать в тот же орган, только рассматривать её будут другие люди. И конечно, такие апелляции немного теряют шансы на удовлетворение. Есть возможность донести свою позицию. Но внутренние органы имеют всё-таки не совсем правильный подход», — заявила RT Анцелиович.

По её словам, за дисциплинарное нарушение автоматического аннулирования результатов не предусмотрено.

«Официально нарушение произошло во время соревнований, поскольку церемония награждения входит в понятие «соревновательный период», но у международной федерации есть такое право, и она им воспользовалась», — заключила она.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался о дисквалификации Ивана Куляка.