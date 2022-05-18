Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался о дисквалификации Ивана Куляка.

«Сложно это комментировать. Спорт однозначно должен быть вне политики. Что хотят, то и творят. Пытаются хоть как-то нас укусить. Не знают, как ещё можно нас зацепить. Но не страшно, мы всё выдержим. Даже если его ограничат в соревнованиях внутри страны, пусть тренируется, пока молодой, набирается опыта. Будет готовиться на спортбазе, проходить контрольные тренировки. В любом случае будет держать себя в форме. Год — это не тот срок, из-за которого можно переживать. Рано или поздно всё это закончится», — заявил Голоцуцков RT.

Он считает, что Куляк не должен расстраиваться из-за того, что его лишили бронзовой медали в параллельных брусьях этапа Кубка мира 2022 года в Дохе.

«Это медаль не того достоинства, из-за которой стоит расстраиваться. Я бы понял, если бы Олимпийские игры были или чемпионат мира. А этап Кубка мира — это по большому счёту проходной турнир, тренировочный, на котором спортсмен готовится к другим, более серьёзным стартам», — заключил Голоцуцков.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением, что Куляка могли оштрафовать за нарушение регламента по поводу формы, но не дисквалифицировать.