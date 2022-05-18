Журова считает, что FIG не стоило дисквалифицировать гимнаста Куляка

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что российского гимнаста Ивана Куляка могли оштрафовать за нарушение регламента по поводу формы, но не дисквалифицировать.

«Наверняка в документах юридически есть, что нужно сделать замечание, поставить на вид, но в регламенте вряд ли прописана дисквалификация. Перед началом сезона любая спортивная федерация согласовывает внешний вид формы, поэтому это может быть нарушением, но дисквалифицировать — это просто за гранью», — цитирует Журову ТАСС.

Вместе с тем она подчеркнула, что 20-летний гимнаст из Калуги не вёл себя аморально, а «просто вышел с буковкой». Журова призналась, что решение подвергнуть дисциплинарным санкциям российского спортсмена выглядит «беспрецедентно и нереально», поскольку Куляк даже ничего фактически не высказал в голос.

«Надо смотреть регламент, несомненно, есть определенные ограничения на церемонию награждения. Потому что предпосылки были и раньше, но дисквалификации не было, там были штрафы, замечания, но чтобы человека отстранили и дисквалифицировали — такого не было еще никогда», — заключила Журова.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее Куляк отказался комментировать свою дисквалификацию.





