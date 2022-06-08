Российский гимнаст Куляк подал апелляцию на дисквалификацию

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что российский гимнаст Иван Куляк подал апелляцию на дисквалификацию со стороны Фонда гимнастической этики.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее Титов сообщил, что Куляк не будет возвращать бронзовую медаль этапа Кубка мира, пока не завершится рассмотрение апелляции на годичную дисквалификацию и не будет вынесено окончательное решение.