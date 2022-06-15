Журова: не стоит сравнивать дисквалификацию Куляка с ситуацией Петренко
- РИА Новости
«Его дисквалифицировали немного за другое, поэтому не стоит сравнивать эти ситуации. В случае с Куляком был нарушен регламент. Форма согласуется задолго до соревнований, а если на ней что-то появляется, то федерация вправе применить к спортсмену разнообразные санкции», — сказала Журова в интервью RT.
По её словам, Куляк просто хотел поддержать свою страну, но, к сожалению, этого делать нельзя.
«Если бы ему, так же как Петренко, сделали замечание и он убрал бы знак с формы, то, скорее всего, никаких последствий бы не было. Но, увы, всё это пошло дальше, и они применили к нему те меры наказания, которые сочли нужными. Хотя раньше его, скорее всего, не дисквалифицировали, а просто оштрафовали бы. Но сейчас другие времена», — добавила Журова.
Ранее Журова заявила, что в отношении Петренко вряд ли будут применены санкции.