Журова: не стоит сравнивать дисквалификацию Куляка с ситуацией Петренко

Депутат Госдумы Светлана Журова призвала не сравнивать ситуацию с украинской спортсменкой Дианой Петренко, которая продемонстрировала символику «Азова» на награждении международного турнира по боксу в Венгрии, где заняла второе место, с российским спортсменом Иваном Куляком, дисквалифицированным за демонстрацию буквы Z.

«Его дисквалифицировали немного за другое, поэтому не стоит сравнивать эти ситуации. В случае с Куляком был нарушен регламент. Форма согласуется задолго до соревнований, а если на ней что-то появляется, то федерация вправе применить к спортсмену разнообразные санкции», — сказала Журова в интервью RT.

По её словам, Куляк просто хотел поддержать свою страну, но, к сожалению, этого делать нельзя.

«Если бы ему, так же как Петренко, сделали замечание и он убрал бы знак с формы, то, скорее всего, никаких последствий бы не было. Но, увы, всё это пошло дальше, и они применили к нему те меры наказания, которые сочли нужными. Хотя раньше его, скорее всего, не дисквалифицировали, а просто оштрафовали бы. Но сейчас другие времена», — добавила Журова.

Ранее Журова заявила, что в отношении Петренко вряд ли будут применены санкции.