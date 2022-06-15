Журова считает, что украинку Петренко не станут наказывать за демонстрацию символики «Азова»
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что в отношении украинской спортсменки Дианы Петренко, которая продемонстрировала символику «Азова» на награждении международного турнира по боксу в Венгрии, где заняла второе место, не будут применены какие-нибудь санкции.
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Я думаю, то, что её попросили убрать флаг, уже было такой реакцией. Вот если бы она отказалась, стала возмущаться, тогда могли последовать какие-то санкции», — сказала Журова в интервью RT.
Ранее Журова резко высказалась в отношении Петренко.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»