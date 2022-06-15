Журова считает, что украинку Петренко не станут наказывать за демонстрацию символики «Азова»

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что в отношении украинской спортсменки Дианы Петренко, которая продемонстрировала символику «Азова» на награждении международного турнира по боксу в Венгрии, где заняла второе место, не будут применены какие-нибудь санкции.

РИА Новости

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