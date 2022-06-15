В Госдуме осудили украинскую спортсменку за демонстрацию символики «Азова» на награждении

Депутат Госдумы Светлана Журова резко высказалась в отношении украинской спортсменки Дианы Петренко, которая продемонстрировала символику «Азова» на награждении международного турнира по боксу в Венгрии, где заняла второе место.

«Если она считает, что «Азов» — это хорошо и то, чем можно гордиться, то это очень печально. Такое поддерживать нельзя. Хотя, может, она, конечно, не слишком образованна и не понимает, что стоит за этой символикой… А может просто сторонница нацизма, тогда и говорить не о чем. В любом случае она уже себя позиционировала определённым образом, маски сняты», — сказала Журова в интервью RT.

Ранее Журова прокомментировала заявление министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта о том, что спортсмены страны намерены блокировать участие российских атлетов в международных турнирах.