«Такое поддерживать нельзя»: накажут ли украинскую спортсменку Петренко за демонстрацию символики «Азова»

Украинка Диана Петренко развернула национальный флаг с символикой нацбата «Азов» во время церемонии награждения на юношеском турнире по боксу в Венгрии. Спортсменка убрала полотнище лишь после второго требования организаторов. Однако этот поступок не повлёк никакой реакции ни со стороны Европейской конфедерации бокса, ни со стороны Международной ассоциации. В России возмутились двойными стандартами: гимнаст Иван Куляк за демонстрацию буквы Z на форме был дисквалифицирован.

Международный юношеский турнир по боксу «Мемориал Гергея Борнемиссы», который проходил 7—11 июня в венгерском городе Эгере, завершился скандалом. В заключительный день соревнований украинка Диана Петренко, занявшая второе место в весовой категории до 50 кг, на церемонии награждения развернула флаг Украины с символикой нацбата «Азов».

Организаторы сначала никак не отреагировали на происходящее и даже вручили девушке медаль, но чуть позже к ней подошла одна из представительниц оргкомитета и что-то сказала. Петренко кивнула, на некоторое время свернула полотнище, но затем развернула снова. За этим последовало новое замечание, после которого девушка больше не показывала флаг.

Как выяснилось позже, Петренко тренируется у одного из командиров батальона «Азов» Дмитрия Кухарчука, о чём он сам сообщил в соцсетях и опубликовал видео с церемонии награждения. В официальной записи на YouTube-канале турнира этого эпизода нет.

Российские атлеты выступать в Эгере не могли, так как отстранены от международных турниров.

В Международной ассоциации бокса (IBA) и Европейской конфедерации (EUBC) не ответили на запрос RT о возможных санкциях в отношении Петренко, а в Федерации бокса России от комментариев отказались.

В России выходку Петренко встретили с возмущением. Так, депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв призвал руководство боксёрских организаций отказаться от двойных стандартов и наказать спортсменку по аналогии с россиянином Иваном Куляком. Напомним, атлет был дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики на год за демонстрацию буквы Z на форме во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе.

Его поступок тогда во многом был спровоцирован украинскими участниками, которые оскорбляли Россию, говорили гадости спортсменам, а также требовали отстранить всю команду от соревнований. Кроме того, они выходили на помост, завернувшись в свои национальные флаги, что запрещено правилами FIG. Однако ни в том случае, ни после выходки Петренко никаких дисциплинарных наказаний не последовало.

«Спортсменка пыталась выйти на награждение с флагом и изображением организации, которая во многих странах признана запрещённой, — цитирует Свищёва ТАСС. — И никакой реакции, хотя это прямое нарушение. Непонятно, почему не следуют осуждение и санкции — за подобные вещи нужно наказывать. В то время как на нашего гимнаста Куляка наложили суровое наказание за то, что, как они считают, является нарушением этики».

По мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, украинская спортсменка «позиционировала себя определённым образом», независимо от того, какие цели преследовала.

«Если она считает, что «Азов» — это хорошо и то, чем можно гордиться, то это очень печально. Такое поддерживать нельзя. Хотя, может, она, конечно, не слишком образованна и не понимает, что стоит за этой символикой… Или она просто сторонница нацизма, тогда и говорить не о чем», — заявила Журова RT.

Олимпийская чемпионка усомнилась, что на украинку будут наложены какие-либо санкции со стороны международных боксёрских организаций, поскольку после замечания она свернула полотнище, тем самым устранив причину для возможных разбирательств.

«Я думаю, то, что её попросили убрать флаг, уже было такой реакцией. Вот если бы она отказалась, стала возмущаться, тогда могли последовать какие-то санкции», — отметила бывшая спортсменка.

Также, по мнению Журовой, в этой ситуации не следует проводить аналогию с дисквалификацией Куляка, потому что в его случае был нарушен регламент. Однако наказание, которое последовало, так или иначе говорит о несправедливом подходе к россиянам.

«Форма согласуется задолго до соревнований, а если на ней что-то появляется, то федерация вправе применить к спортсмену разнообразные санкции. Конечно, человек просто хотел поддержать свою страну, но, к сожалению, этого нельзя делать. Если бы ему так же, как Петренко, сделали замечание и он убрал знак с формы, то, скорее всего, никаких последствий бы не было. Но, увы, всё это пошло дальше, и они применили к нему те меры наказания, которые сочли нужными. Хотя раньше его, скорее всего, не дисквалифицировали, а просто оштрафовали бы. Но сейчас другие времена», — заключила собеседница RT.