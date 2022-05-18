«Не знают, как ещё зацепить»: FIG на год отстранила гимнаста Куляка от соревнований, в том числе в России

Иван Куляк отстранён на год от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики и подведомственных ей организаций за демонстрацию буквы Z на форме во время награждения на этапе Кубка мира в Дохе. Таким образом, 20-летний спортсмен не сможет выступать не только за границей, но и на турнирах в России. Кроме того, юноша должен вернуть завоёванную медаль и призовые, а также оплатить судебные издержки. В ФСГР пока не решили, будут ли подавать апелляцию. По словам главы организации Василия Титова, сначала нужно дождаться официальных бумаг.

Дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировал россиянина Ивана Куляка на год за демонстрацию буквы Z на форме во время награждения на этапе Кубка мира в Дохе, где он выиграл бронзу на параллельных брусьях.

В пресс-релизе FIG говорится, что спортсмен нарушил устав, технический регламент организации, а также дисциплинарный, этический и поведенческий кодексы. Он обязан вернуть призовые в размере 500 швейцарских франков, возместить часть судебных издержек на сумму 2 тыс. швейцарских франков и вернуть завоёванную им на соревнованиях медаль.

«Господину Куляку не разрешается участвовать ни в каких санкционированных FIG мероприятиях или состязаниях, организованных аффилированной федерацией, состоящей в FIG, в течение года с даты данного решения. Если защитные меры, не допускающие российских спортсменов к состязаниям, всё ещё будут действовать 17 мая 2023 года, запрет будет продлён и истечёт через шесть месяцев после отмены вышеуказанных мер», — говорится в заявлении FIG.

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Таким образом, в отличие от пловца Евгения Рылова или шахматиста Сергея Карякина, спортсмену запретили выступать не только на международном уровне, но и на турнирах, проводимых Федерацией спортивной гимнастики России, поскольку она пока остаётся членом FIG. И теперь Куляк может заявляться исключительно на коммерческие старты.

Кроме того, в решении дисциплинарного комитета есть интересный пункт, согласно которому дисквалификация может быть продлена на полгода. Как объяснила спортивный юрист Анна Анцелиович, подобный принцип обычно распространяется на командные виды спорта.

«У нас немного уникальная ситуация. Обычно такое наказание появляется там, где существует сезон. Человек, скажем, попался на допинге в самом его конце. Если это марихуана или что-то ещё незначительное, то он получает дисквалификацию на три месяца и фактически её не отбывает, поскольку она приходится на межсезонье. Поэтому практика, когда отстранение продлевается, чтобы захватить реальный период выступлений, действительно есть. Основная идея в случае с Куляком — чтобы спортсмен отбыл наказание. Иначе он его не прочувствует, поскольку вся сборная будет отстранена. FIG важно не допустить его до международных турниров. Думаю, логика такая», — отметила специалист в интервью RT.

По мнению двукратного бронзового призёра Олимпийских игр Антона Голоцуцкова, отсутствие соревновательной практики для Куляка не так страшно, потому что один год — небольшой срок.

«Сложно это комментировать. Спорт однозначно должен быть вне политики. Что хотят, то и творят. Пытаются хоть как-то нас укусить. Не знают, как ещё зацепить. Но нестрашно, мы всё выдержим.

Даже если его ограничат в соревнованиях внутри страны, пусть тренируется, пока молодой, набирается опыта. Будет готовиться на спортивной базе, проходить контрольные тренировки. В любом случае держать себя в форме. Год — это не тот срок, из-за которого можно переживать. Рано или поздно всё это закончится», — объяснил бывший гимнаст RT.

Анцелиович также обратила внимание, что FIG могла не отбирать у спортсмена медаль этапа Кубка мира, поскольку обязательного аннулирования результатов за дисциплинарные правонарушения нет, однако международная федерация воспользовалась своим правом. Впрочем, как считает Голоцуцков, эта награда не того достоинства, чтобы сильно расстраиваться.

«Я бы понял, если бы это были Олимпийские игры или мировое первенство. А этап Кубка мира — это по большому счёту проходной турнир, тренировочный, на котором спортсмен готовится к другим, более серьёзным стартам», — добавил пятикратный чемпион Европы.

При этом если к спортсмену дисциплинарный комитет отнёсся со всей строгостью, то в отношении главы российской делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина никаких санкций не последовало. Это, к слову, удивило и самих специалистов, которые были уверены, что их тоже накажут.

Сам Куляк решил воздержаться от комментариев, однако, по мнению Родионенко, дисквалификация не должна сказаться на юноше.

«Насколько это повредит спортивной форме Вани? Ему это не повредит. У нас есть спорт, для того чтобы работать над программой. Психологически? Он крепкий парень, прекрасно всё понимает, тренируется, всё нормально. Нас этим не напугать», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Будет ли ФСГР подавать апелляцию на решение FIG, пока неизвестно. Как объяснил глава организации Василий Титов, нужно дождаться официальных бумаг.

«Нас волнуют некоторые вещи, связанные с продлением дисквалификации на полгода. Нужно прочитать оригинальный текст, чтобы понять, будем ли мы оспаривать это решение», — сказал президент ФСГР.

По мнению Анцелиович, отстаивать свою позицию в любом случае нужно, потому что само по себе решение не изменится.

«Тут вопрос немного в другом: в гимнастике апелляция подаётся не в CAS, а в трибунал FIG. Я такие вещи, как юрист, не очень люблю. Если возвращаться к антидопингу, там есть специальное требование, что все апелляционные органы необходимо вывести из-под той организации, которая принимала первоначальное решение, чтобы это были действительно независимые друг от друга структуры. Тогда можно говорить о максимальной объективности. Тут, к сожалению, документы нужно подавать в тот же орган, только рассмотрят их другие люди. И конечно, такие апелляции немного теряют шансы на удовлетворение. Есть возможность донести свою позицию. Но внутренние структуры имеют всё-таки не совсем правильный подход», — отметила юрист.

Тем не менее в последнее время уже были прецеденты, когда именно органы международных федераций оказывались на стороне россиян. Положительно для отечественных спортсменов закончились разбирательства в санном спорте и настольном теннисе.