«Это даже не позор, а посмешище»: FINA отстранила Рылова от соревнований за участие в митинге-концерте в «Лужниках»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов на девять месяцев отстранён от соревнований под эгидой Международной федерации плавания. Как сообщили в бюро FINA, спортсмен наказан за участие в концерте по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По мнению чиновников, он поставил под угрозу имидж вида спорта и нарушил конституцию организации. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал это решение посмешищем, а в Кремле констатировали, что в мире продолжается пагубная линия по политизации спорта.

«Поставил под угрозу имидж плавания»

Бюро Международной федерации плавания (FINA) на девять месяцев отстранило двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от участия в соревнованиях под своей эгидой. Причиной такого решения, как сказано в официальном релизе, послужило участие спортсмена в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошёл 18 марта на стадионе «Лужники». Наказание вступило в силу с 20 апреля и распространяется в том числе на чемпионат страны, сообщили в пресс-службе организации.

Также из-за ситуации на Украине российские и белорусские пловцы до конца 2022 года не будут приглашаться на соревнования FINA. Утверждается, что это сделано во имя «защиты мероприятий и благополучия атлетов».

По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, вынося наказание Рылову, международная федерация акцентировала внимание на том, что спортсмен поставил под угрозу имидж плавания и самой организации, а значит, нарушил конституцию и кодекс поведения FINA.

«Позиция с их стороны была такая: митинг, посвящённый референдуму в Крыму, — участие в политическом событии в поддержку военной операции на Украине. FINA обвинила, а дисциплинарная комиссия их поддержала в том, что это было нарушение конституции», — объяснила специалист в комментарии «Матч ТВ».

Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. При этом Рылов с дальнейшими шагами пока не определился. Спортсмен лишь отметил, что юристы приступили к работе с полученными документами.

«Внимательно изучаем суть дела и претензии в мой адрес. Буду ли я подавать апелляцию? Посмотрим. Мы работаем над этим, пока без комментариев», — приводит слова пловца «Спорт-Экспресс».

Впрочем, тренер двукратного олимпийского чемпиона Андрей Шишин считает, что не стоит тратить силы и энергию на решение вопросов в суде.

«Я думаю, что с этим справимся, девять месяцев — не такой большой срок, его можно пройти без сильных потерь. Тренировки мы продолжаем, поэтому ещё увидим Евгения на спортивной арене. Думаю, что не будем оспаривать решение, потому что в целом Россию отстранили на тот же срок», — отметил специалист в беседе с ТАСС.

«Получается, то, что можно другим, нельзя россиянам»

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин отметил схожесть своего наказания со стороны ФИДЕ с санкциями в отношении Рылова. По его мнению, это целенаправленная политика международных федераций против отечественных спортсменов.

«Если ты россиянин, это уже минус, потому что всю команду могут просто не пустить. А если ты ещё и каким-то образом выступаешь единым фронтом со своим народом, это вдвойне пойдёт тебе в минус в спортивном плане. Тебя просто отстраняют, мой пример такой же, по сути. Здесь неважен срок. Обидно, что тебя отстраняют за твою позицию. Хотя ты никого не призывал ни убивать, ни делать чего-то плохого. Ты просто поддержал свою страну, и за это тебя отстраняют. Это очень неприятно, но такая политика у них», — сказал Карякин.

На наказание Рылова отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что идёт продолжение пагубной линии по политизации спорта.

«Сначала наши теннисисты, теперь федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. В конечном итоге это вредит международным федерациям, международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможности в них участвовать. И ещё раз повторяю: сейчас для наших спортсменов очень важно продолжать работать над собой, оставаться в форме, чтобы продолжать быть лучшими», — отметил Песков.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал посмешищем решение FINA. По его словам, международный спорт не просто перестал быть вне политики, а сам в неё превратился.

«И чем дальше этот болезненный процесс развивается, тем больше влияет на решения и поступки отдельных коллег в международных федерациях. Отстранить спортсмена на девять месяцев за участие в концерте — это даже не позор, а посмешище. Ждём последовательности от МСФ (международных спортивных федераций. — RT) в виде аналогичных мер по отношению ко всем остальным спортсменам разных стран, так или иначе обозначивших свою позицию по текущим событиям. Пока же налицо открытая дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав спортсмена и человека», — написал Поздняков в Telegram-канале.

Депутат Госдумы Ирина Роднина и вовсе высказала мнение, что международные организации, отстраняя российских атлетов, стараются обойти друг друга по количеству совершённых глупостей.

«Соревнуются, кто сделает больше громких, как им кажется, заявлений. Просто любыми федерациями руководят люди. Естественно, у каждого человека есть свои взгляды, есть давление, которое на него оказывается. Как вы видите сами, они действуют без правил. Абсолютно. В очередной раз нам показывают, что спорт является частью политических идей, взглядов», — отметила Роднина.

По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва, отстранение Рылова недопустимо, поскольку он ничего не нарушал.

«За что? За то, что мы думаем не так, как они? Потому что у наших спортсменов есть свои головы на плечах? Что им сделал Рылов? Он участвовал в боевых событиях или нарушил спортивный кодекс? Может, наш пловец употреблял запрещённые препараты? Нет. Он просто думает по-другому. А главное — поддерживает свою страну! Никогда ранее не было таких прецедентов. Никогда. Получается, то, что можно другим, нельзя россиянам. Сейчас пошла именно такая тенденция», — признался депутат в разговоре со Sport24.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова, в свою очередь, удивилась сроку отстранения. По её мнению, за пять минут на сцене — это слишком много.

«За серьёзный допинг может быть такое наказание. Простите, но это лёгкая неадекватность. Хочу, чтобы провели расследование о том, было ли такое с Косовом и Сербией. Хочется уточнить, какие санкции применялись к ним, потому что это было достаточно давно и многие уже забыли», — отметила депутат ГД.