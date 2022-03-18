«Ситуация выглядит двояко»: почему Россия даже в нейтральном статусе может недосчитаться своих представителей в FINA

Всероссийская федерация плавания будет выдвигать свои кандидатуры на вакантные места в технические комитеты FINA, утверждение которых должно состояться летом. Об этом RT заявил глава ВФП Владимир Сальников. Однако в связи с негативным отношением других стран есть большие сомнения, что отечественных специалистов примут в организацию. Кроме того, несмотря на отсутствие запрета на участие в международных стартах, представители национальной команды вряд ли смогут выступить на чемпионате мира в Будапеште.

Международная федерация плавания (FINA) осталась одной из немногих спортивных организаций, которая не стала запрещать российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом, а также позволила специалистам и представителям технических комитетов продолжить свою работу.

Однако это совсем не гарантирует атлетам и судьям участия в турнирах, поскольку существует масса дополнительных трудностей, которые на данный момент практически невозможно преодолеть. Как объяснил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, из-за отсутствия авиасообщения с другими странами сегодня просто добраться до места проведения зарубежных стартов становится проблематично.

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«Ситуация не самая простая, потому что непонятно, как дальше будут развиваться события. FINA допускает участие наших спортсменов на соревнованиях в нейтральным статусе: без гимна и цветов флага на форме. В отношении специалистов позиция такая же — нейтральная. Но теперь вопрос в другом, как технически это осуществимо. У нас не летают самолёты и не выдаются визы тех стран, которые поддерживают бойкот России», — заявил Сальников в интервью RT.

По словам чиновника, на спортивные организации сегодня оказывается колоссальное давление, которое является следствием санкционной политики отдельных государств по отношению к России.

«Ситуация выглядит двояко. С одной стороны, вам разрешено работать на турнирах, а с другой — вы просто не сможете прибыть на мероприятие из-за позиции государства, в котором оно проходит. И совещание министров спорта 26 стран тоже подтверждает тот факт, что на политическом уровне идёт большое, недопустимое ранее давление, которое выражается в политике министерств, а это государственная позиция. И она идёт вразрез с идеалами спорта. Про равноправие я даже не говорю», — объяснил специалист.

При этом под большим вопросом и сохранение позиций российских представителей в технических комитетах организации. Оснований для исключения ВФП из состава FINA, как сейчас пытается сделать IBU с Союзом биатлонистов России, пока также нет. Правда, по мнению Сальникова, в современных реалиях чиновники сначала принимают решения, а потом вносят изменения в устав организации.

«Что касается исключения национальных федераций, то в каждой международной организации в уставе прописаны такие действия. Как правило, должны быть серьёзные нарушения. Но по практике, которая сейчас есть, даже если что-то не прописано в учредительных документах, принимаются экстренные решения, а потом вносятся изменения в бумаги. Работают по системе: «Если не прописано — пропишем, а раз прописали, будем действовать по-новому», — отметил член бюро FINA.

Впрочем, не досчитаться своих специалистов в технических комитетах международной федерации Россия может по другой причине. Должности являются выборными, срок полномочий каждого члена составляет четыре года и утверждение нового состава ожидается после чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдёт в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Сальников подтвердил, что ВФП будет отстаивать свои позиции и подаст кандидатуры на вакантные места.

«Нам никто не запрещает этого делать. Но вопрос, будут ли они утверждены, остаётся на совести тех, кто принимает решения. Раньше шёл процесс согласования, обсуждение. Сейчас ничего этого нет. Но мы не сдаёмся, и своих специалистов всё равно будем выдвигать», — подчеркнул четырёхкратный олимпийский чемпион.

Согласна с мнением главы ВФП и главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева. По её мнению, теперь попасть в технический комитет из-за позиции других стран будет практически невозможно.

«Пока FINA говорит, что хочет иметь с нами какое-то сотрудничество. Поэтому свои кандидатуры надо отправлять. Другой вопрос, кто сможет туда пройти и вообще смогут ли российские специалисты туда попасть. Игнорировать данное мероприятие мы не планируем, хотя прекрасно понимаем: международная федерация держит нейтральный статус, комиссия спортсменов нас поддержала, но теперь уже страны заявляют, что будут бойкотировать чемпионат мира, если туда допустят российских спортсменов. Поэтому, скорее всего, в Будапешт мы не поедем», — призналась тренер в интервью RT.

На данный момент членами технических комитетов остаются: Дмитрий Саутин — в хай-дайвинге, Ольга Брусникина — в артистическом плавании и Евгений Шаронов — в водном поло.