«Всегда буду бороться за победу и выступать за мир»: Куляк о выборе буквы Z, поведении украинцев и разбирательстве FIG

Иван Куляк появился на церемонии награждения этапа Кубка мира в Дохе с буквой Z на груди. Как объяснил гимнаст в интервью RT, такое решение он принял из-за поведения украинских коллег во время соревнований. По его словам, они закутывались в национальные флаги, грубили и пытались добиться снятия россиян с турнира. При этом спортсмен подчеркнул, что никого не хотел обидеть, а просто продемонстрировал своё отношение к происходящему.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе запомнился всем неожиданным поступком 20-летнего Ивана Куляка. Россиянин впервые в карьере выступал на взрослом международном турнире и занял третье место в соревнованиях на параллельных брусьях. Победу в этом виде одержал украинец Илья Ковтун.

На церемонию награждения отечественный спортсмен вышел в форме с наклеенной на груди буквой Z. Она стала символом поддержки спецоперации на Украине, поскольку этот знак изображён на российской военной технике.

В Международной федерации гимнастики (FIG) негативно отреагировали на поступок юноши и сообщили, что против него будет открыто дисциплинарное дело. Поведение спортсмена назвали «шокирующим». В то же время никто не обратил внимание на провокации со стороны украинской делегации.

В свою очередь президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что будет защищать Куляка.

«Я не думаю, что он хотел устроить специальную демонстрацию, но мы будем его поддерживать в любом случае. Думаю, наказать могут, могут отстранить от участия. Но нас и так отстранили», — цитирует функционера «Р-Спорт».

В интервью RT Иван рассказал, что не жалеет о своём решении выйти с буквой Z, и объяснил, почему поступил именно так.

— После инцидента на церемонии награждения внимание со стороны СМИ выросло?

— Конечно, ощущаю, что оно появилось, но не сильное. Стараюсь не придавать большого значения тому, что происходит вокруг. Особого дискомфорта не испытываю. Всё нормально.

— Как появилась идею разместить букву Z на одежде?

— После того, как мы увидели поведение украинцев на соревнованиях. Они общались с нами некрасиво, их поведение в какие-то моменты вовсе было недопустимым. Так, во время выступлений они могли позволить себе кричать «Слава Украине». Или же выйти на помост, закутавшись в национальный флаг, в то время как мы считались нейтральными спортсменами и из-за этого чувствовали себя некомфортно. Происходило много разных моментов. Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с этапа Кубка мира, хотя мы никому ничего плохого не сделали. Приехали выступать, а в итоге до последнего не знали, допустят нас до финалов или нет.

— По отношению к вам какая-то агрессия была?

— Лично в мой адрес никто ничего не говорил и никакой агрессии не проявлял. Но в целом их поведение сильно нагнетало обстановку.

— FIG сообщила, что инициирует разбирательство комиссии по этике. С вами уже общались по этому поводу?

— Нет, со мной пока никто не выходил на связь. Как видно, было не до этого.

— Не жалеете о совершённом поступке?

— Нисколько. Если бы был второй шанс, и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой Z на груди или нет, поступил бы точно так же.

— И всё-таки почему выбрали букву Z?

— Я увидел её у наших военных и посмотрел, что означает данный символ. Оказалось: «за победу» и «за мир». Я никому ничего плохого своими действиями не желал. Просто показал свою позицию. Как спортсмен, я всегда буду бороться за победу и выступать за мир. Только и всего.

— В Дохе вы впервые выступали на взрослом уровне. Испытывали волнение?

— Да, это мой первый международный турнир среди взрослых. Конечно, мандраж присутствовал, но не сильный. Прекрасно знал, что должен сделать. Говорил себе: «Всё умею, всё могу». Поэтому особо не переживал. Очень обидно, что у нас больше нет возможности дальше выступать на международном уровне. Надеюсь, скоро всё наладится. А пока готовлюсь к чемпионату России, который состоится уже совсем скоро — через три недели.

— Какие цели перед собой ставите на турнире?

— Стараюсь не загадывать. Просто тренируюсь и делаю своё дело. Ведь самое главное: показывать всё, что ты умеешь.

— У вас есть любимый вид?

— Нет. Я на каждом снаряде могу всё сделать, хорошо выступить. Но лучше всего получается на брусьях, на которых я и завоевал медаль в Дохе.