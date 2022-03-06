FIG хочет возбудить дисциплинарное дело в отношении гимнаста Куляка за инцидент в Дохе

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В Международной федерации гимнастики (FIG) сообщили, что собираются обратиться в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное дело в отношении россиянина Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе вышел с буквой Z на груди на церемонию награждения.

Об этом сообщается на сайте организации.

«FIG подтверждает, что обратится в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», — говорится в заявлении.

Куляк завоевал бронзу на соревнованиях в параллельных брусьях. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун.

Россиянин выступал в нейтральном статусе. Напомним, что FIG запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации начиная с 7 марта.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина похвалила Куляка за его выход на церемонии награждения с буквой Z на груди.

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