FIG хочет возбудить дисциплинарное дело в отношении гимнаста Куляка за инцидент в Дохе
Об этом сообщается на сайте организации.
«FIG подтверждает, что обратится в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», — говорится в заявлении.
Куляк завоевал бронзу на соревнованиях в параллельных брусьях. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун.
Россиянин выступал в нейтральном статусе. Напомним, что FIG запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации начиная с 7 марта.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина похвалила Куляка за его выход на церемонии награждения с буквой Z на груди.