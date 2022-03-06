Хоркина похвалила Куляка за жест на церемонии награждения с буквой Z на груди

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала жест российского гимнаста Ивана Куляка, который пришёл на награждение с буквой Z на груди на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).

«Мне нравится, что он думает так и сделал так. Наши спортсмены выступают без гимна, без флага, но у каждого из них в груди, в душе — и гимн, и флаг. И никому не придёт в голову усомниться, что это наши спортсмены, россияне, побеждают. Хочешь не хочешь, но мир понимает, что они лучшие гимнасты сегодня в мире. И доказательство тому — их результаты не только в Токио, но и на протяжении многих десятков лет», — рассказала Хоркина в интервью RT.

Хоркина заявила, что соревнования без наших спортсменов будут скучными, неинтересными, незрелищными.