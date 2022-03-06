Хоркина: соревнования без наших спортсменов будут скучными, неинтересными, незрелищными

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на поведение украинских гимнастов по отношению к россиянам на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).

«Соревнования, которые проходят под эгидой FIG, обязаны соблюдать все необходимые правила, в том числе и пресекать подобные ситуации, такое недружелюбное поведение. А если сегодня этого не делается, то это весьма прискорбно. Этот турнир, к сожалению, последний у наших гимнастов на неопределённое время, но в этом есть и плюс, потому что такие оскорбления и издевательства терпеть не стоит. Это всё чудовищно, и страшно, и неприемлемо вообще!» — заявила Хоркина в интервью RT.

Также она считает, что международным федерациям невыгодно отстранять российских спортсменов от турниров.

«Наши прекрасно выступили! И в этом весь ответ. Отстранение россиян от всех международных соревнований не идёт на пользу мировой гимнастике — ни в популяризации, ни в процветании, ни в развитии. Зачем они рубят сук, на котором сидят? Любые соревнования без наших спортсменов будут скучными, неинтересными, незрелищными. Никакими, одним словом. Но у ребят точно ещё будут соревнования высокого ранга, где они покажут всё своё мастерство, а мы будем радоваться их ярким победам. Наши гимнасты будут кумирами миллионов, дети будут смотреть и равняться на них», — добавила Хоркина.

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