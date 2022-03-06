Голоцуцков назвал красавчиком Куляка, который вышел на награждение с буквой Z на груди

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Голоцуцков отреагировал на поведение украинских гимнастов по отношению к россиянам на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).

«Я считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Подобные провокации — это неправильно, это неспортивное поведение. Как на это реагировать? А никак не надо. Не стоит уподобляться. Нужно быть выше на голову, доказывать всё на помосте. А если ты как-то реагируешь, то показываешь, что тебя это задевает. Этого не нужно», — заявил Голоцуцков в интервью RT.

Он также отреагировал на решение российского гимнаста Ивана Куляка выйти на награждение с буквой Z на груди.

«Красавчик. Не считаю, что это ответ на действия украинской сборной. Он просто выразил поддержку своей стране. У каждого есть право на свои мысли, эмоции и поступки», — добавил Голоцуцков.

Ранее Родионенко рассказала о поведении украинских гимнастов на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).