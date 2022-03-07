Турниры со странами БРИКС или смена гражданства: каким может стать российский спорт в условиях санкций
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Россияне в большинстве видов спорта столкнулись с жёсткой позицией международных федераций, продиктованной Международным олимпийским комитетом (МОК). Юристы готовят документы в CAS, однако нет уверенности, что решение будет принято в пользу россиян.
Самое простое решение — ограничиться внутренними соревнованиями. Однако даже в тех видах, где конкуренция в национальной команде достаточно большая, как, например, в фигурном катании, это вряд ли кого-то удовлетворит. И в первую очередь, болельщиков. Звёзд в стране достаточно: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алёна Косторная. На подходе молодёжь. Но большинству зрителей намного интереснее переживать за них, когда девушки сражаются с японками, американками, канадками. Схожая ситуация и в других дисциплинах.
Неудивительно, что во время рабочего совещания с представителями национальных федераций в Министерстве спорта РФ прозвучало предложение о создании соревнований, в которых смогут принимать участие страны СНГ и БРИКС. Вариантов проведения несколько. Можно сделать внутренние первенства открытыми для иностранцев или же создавать новые коммерческие форматы. Такую идею поддержала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.
«Интересное решение. Для разнообразия, я считаю, вариант очень даже хороший. У нас с Китаем не будет конкуренции? Почему же вы списали людей. Каждый выходит работать за себя. Не имеет значения, какие будут страны. Что касается списка государств, считаю, их окажется вполне достаточно», — сказала специалист в интервью «Спорт-Экспресс».
Второй путь — более сложный, и по нему имеет смысл идти, если конфронтация с Европой затянется надолго, а международные федерации не начнут снимать ограничения. Речь идёт о создании независимых евразийских ассоциаций по различным видам. В таком случае российские спортсмены получат возможность выезжать в другие страны на соревнования, проводимые под эгидой данных организаций. При этом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова предложила приглашать представителей и других азиатских государств.
«Помимо Китая и остальных я бы туда ещё включила Монголию. Как раз об этом разговаривала с Олегом Матыциным. Мы хотим участвовать в соревнованиях стран Азии. Мы же Евразия. Мы вполне можем там проявлять себя. Так спортсмены будут иметь хоть какую-то практику. Для них это очень важно», — сказала Винер-Усманова.
Однако данный формат подойдёт далеко не всем. В случае с футболом это существенно скажется на зрелищности. По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, объединение с клубами из Азии и СНГ приведёт к большому числу проходных матчей.
«У меня есть сомнения со спортивной точки зрения. Многие говорят, нашу Премьер-лигу надо уменьшить до 8-12 клубов. Хотят, чтобы была конкуренция и меньшее количество аутсайдеров. Задача РФС через эту призму посмотреть, насколько полезным станет для них такое объединение. Да, раньше были шикарные команды — минское «Динамо», киевское «Динамо». Сейчас нет таких коллективов по силе. Аналитикам РФС я бы посоветовал внимательно изучить составы, команды, их уровень. Идея одна — сохранить конкурентоспособность лиги», — отметил Колосков.
Также специалист отметил ещё один важный момент: международные организации могут всячески препятствовать подобным объединениям евразийских стран.
«Пока РФС и Федерация футбола Белоруссии не исключены из членства в ФИФА и УЕФА. Мы подчиняемся законам, которые там есть. Любое объединение такого рода требует их согласия. Идея должна быть обязательно согласована. В тёмную играть нельзя. В таком случае нас могут исключить», — добавил специалист.
Есть у россиян и ещё один непопулярный путь решения проблемы — смена спортивного гражданства. Однако этот радикальный шаг имеет смысл лишь для тех, кто много лет живёт за рубежом, как в случае с велосипедистом Павлом Сиваковым. Он родился и вырос в Европе, получил два паспорта и в итоге выбрал Францию.
По словам призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой, если гражданство поменяет кто-то из звёзд отечественного спорта, он будет выглядеть предателем в глазах болельщиков.
«О смене гражданства задумываются те спортсмены, которые не могут пробиться в нашей стране и просто хотят принимать участие в международных соревнованиях. Станут ли российские фигуристы предателями для болельщиков, если будут выступать за другую сборную? Судя по тому, что в наше время ты будешь плохим при любом раскладе, то да. Информационная война зародилась быстро и будет продолжаться ещё долго. Как оказалось, адекватных и добрых людей в нашей стране мало», — приводит слова Слуцкой «Спорт день за днём».
К слову в заявку на зимние Олимпийские игры в Пекине вошли сразу 14 фигуристов, родившихся в России и представлявших другие страны. Полностью из таких атлетов состояли сборные Грузии, Белоруссии и Азербайджана, а Морис Квителашвили и Владимир Литвинцев даже стали знаменосцами своих команд на церемонии открытия. Также бывшие отечественные спортсмены выступили за Польшу, Чехию, Венгрию и Украину.
Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, в свою очередь, предложил немного подождать с решениями и постараться осознать происходящее. Однако он ещё раз подчеркнул — о смене спортивного гражданства сейчас никто не думает.
«Уверен, пройдёт это непростое время, и мы приступим к другой форме жизнедеятельности. Сейчас пока рано о чём-то говорить — все только на осознании происходящего. Однозначно, мы со своей любимой страной. Будем дальше воспитывать патриотов. Они сейчас необходимы государству», — отметил специалист в интервью Sport24.
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