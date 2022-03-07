Турниры со странами БРИКС или смена гражданства: каким может стать российский спорт в условиях санкций

Министерство спорта РФ в связи с отстранением россиян от международных соревнований обсуждает возможность организации турниров с участием представителей СНГ и стран БРИКС. Об этом сообщили в Федерации конного спорта России. Также планируется создание новых спортивных лиг и ассоциаций. Эту идею поддержала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. По её словам, китайцы смогут создать достойную конкуренцию отечественным фигуристам. При этом почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что объединение подходит не для всех видов спорта. В частности, в футболе это может сказаться на зрелищности и вызвать недовольство со стороны ФИФА и УЕФА.

Россияне в большинстве видов спорта столкнулись с жёсткой позицией международных федераций, продиктованной Международным олимпийским комитетом (МОК). Юристы готовят документы в CAS, однако нет уверенности, что решение будет принято в пользу россиян.

Самое простое решение — ограничиться внутренними соревнованиями. Однако даже в тех видах, где конкуренция в национальной команде достаточно большая, как, например, в фигурном катании, это вряд ли кого-то удовлетворит. И в первую очередь, болельщиков. Звёзд в стране достаточно: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алёна Косторная. На подходе молодёжь. Но большинству зрителей намного интереснее переживать за них, когда девушки сражаются с японками, американками, канадками. Схожая ситуация и в других дисциплинах.

Неудивительно, что во время рабочего совещания с представителями национальных федераций в Министерстве спорта РФ прозвучало предложение о создании соревнований, в которых смогут принимать участие страны СНГ и БРИКС. Вариантов проведения несколько. Можно сделать внутренние первенства открытыми для иностранцев или же создавать новые коммерческие форматы. Такую идею поддержала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

«Интересное решение. Для разнообразия, я считаю, вариант очень даже хороший. У нас с Китаем не будет конкуренции? Почему же вы списали людей. Каждый выходит работать за себя. Не имеет значения, какие будут страны. Что касается списка государств, считаю, их окажется вполне достаточно», — сказала специалист в интервью «Спорт-Экспресс».

Второй путь — более сложный, и по нему имеет смысл идти, если конфронтация с Европой затянется надолго, а международные федерации не начнут снимать ограничения. Речь идёт о создании независимых евразийских ассоциаций по различным видам. В таком случае российские спортсмены получат возможность выезжать в другие страны на соревнования, проводимые под эгидой данных организаций. При этом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова предложила приглашать представителей и других азиатских государств.

«Помимо Китая и остальных я бы туда ещё включила Монголию. Как раз об этом разговаривала с Олегом Матыциным. Мы хотим участвовать в соревнованиях стран Азии. Мы же Евразия. Мы вполне можем там проявлять себя. Так спортсмены будут иметь хоть какую-то практику. Для них это очень важно», — сказала Винер-Усманова.

Однако данный формат подойдёт далеко не всем. В случае с футболом это существенно скажется на зрелищности. По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, объединение с клубами из Азии и СНГ приведёт к большому числу проходных матчей.

«У меня есть сомнения со спортивной точки зрения. Многие говорят, нашу Премьер-лигу надо уменьшить до 8-12 клубов. Хотят, чтобы была конкуренция и меньшее количество аутсайдеров. Задача РФС через эту призму посмотреть, насколько полезным станет для них такое объединение. Да, раньше были шикарные команды — минское «Динамо», киевское «Динамо». Сейчас нет таких коллективов по силе. Аналитикам РФС я бы посоветовал внимательно изучить составы, команды, их уровень. Идея одна — сохранить конкурентоспособность лиги», — отметил Колосков.

Также специалист отметил ещё один важный момент: международные организации могут всячески препятствовать подобным объединениям евразийских стран.

«Пока РФС и Федерация футбола Белоруссии не исключены из членства в ФИФА и УЕФА. Мы подчиняемся законам, которые там есть. Любое объединение такого рода требует их согласия. Идея должна быть обязательно согласована. В тёмную играть нельзя. В таком случае нас могут исключить», — добавил специалист.

Есть у россиян и ещё один непопулярный путь решения проблемы — смена спортивного гражданства. Однако этот радикальный шаг имеет смысл лишь для тех, кто много лет живёт за рубежом, как в случае с велосипедистом Павлом Сиваковым. Он родился и вырос в Европе, получил два паспорта и в итоге выбрал Францию.

По словам призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой, если гражданство поменяет кто-то из звёзд отечественного спорта, он будет выглядеть предателем в глазах болельщиков.

«О смене гражданства задумываются те спортсмены, которые не могут пробиться в нашей стране и просто хотят принимать участие в международных соревнованиях. Станут ли российские фигуристы предателями для болельщиков, если будут выступать за другую сборную? Судя по тому, что в наше время ты будешь плохим при любом раскладе, то да. Информационная война зародилась быстро и будет продолжаться ещё долго. Как оказалось, адекватных и добрых людей в нашей стране мало», — приводит слова Слуцкой «Спорт день за днём».

Также по теме Под другим флагом: 14 бывших российских фигуристов выступят на Олимпийских играх в Пекине В заявку на зимние Олимпийские игры в Пекине вошли сразу 14 фигуристов, родившихся в России и представляющих другие страны. Из них...

К слову в заявку на зимние Олимпийские игры в Пекине вошли сразу 14 фигуристов, родившихся в России и представлявших другие страны. Полностью из таких атлетов состояли сборные Грузии, Белоруссии и Азербайджана, а Морис Квителашвили и Владимир Литвинцев даже стали знаменосцами своих команд на церемонии открытия. Также бывшие отечественные спортсмены выступили за Польшу, Чехию, Венгрию и Украину.

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, в свою очередь, предложил немного подождать с решениями и постараться осознать происходящее. Однако он ещё раз подчеркнул — о смене спортивного гражданства сейчас никто не думает.

«Уверен, пройдёт это непростое время, и мы приступим к другой форме жизнедеятельности. Сейчас пока рано о чём-то говорить — все только на осознании происходящего. Однозначно, мы со своей любимой страной. Будем дальше воспитывать патриотов. Они сейчас необходимы государству», — отметил специалист в интервью Sport24.