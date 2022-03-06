Медведева высказалась о ситуации между Россией и Украиной

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о конфликте между Россией и Украиной.

«Каждый день внутри меня живёт мысль — любые свои цели и мечты я бы поменяла на мир, взаимоуважение, умение договариваться без жертв. Всем добра!» — написала Медведева в Instagram.

Она также рассказала, что за последнюю неделю повзрослела на десяток лет. Она отметила, что не хотела такого, ей нравилось оставаться маленькой девочкой, которая с утра листает ленту в TikTok. 

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под его эгидой. Таким образом, российские спортсмены не выступят на чемпионате мира во французском Монпелье с 21 по 27 марта.

Ранее Жулин заявил, что Трусова должна пересмотреть свою программу и понять, что между прыжками она просто носится по льду.

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