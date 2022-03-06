Российская команда G-Drive Racing пропустит сезон-2022 из-за условий FIA
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«Данное решение было принято в связи с неприемлемыми условиями Международной автомобильной федерации», — говорится в заявлении на сайте G-Drive Racing.
Отмечается, в этом сезоне команда сосредоточится на соревнованиях, которые пройдут в России, а о дальнейших планах станет известно позднее.
Напомним, что перед стартом сезона в G-Drive Racing подписали контракт с известным российским пилотом Даниилом Квятом, известным по выступлениям в «Формуле-1».
Ранее сообщалось, что Роман Русинов отказался от выступлений в этом сезоне из-за требований FIA.