Российская команда G-Drive Racing пропустит сезон-2022 из-за условий FIA

Российская команда G-Drive Racing подтвердила, что не примет участия в чемпионате мира по автогонкам на выносливость FIA WEC 2022 года, который начнётся через две недели в США.

«Данное решение было принято в связи с неприемлемыми условиями Международной автомобильной федерации», — говорится в заявлении на сайте G-Drive Racing.

Отмечается, в этом сезоне команда сосредоточится на соревнованиях, которые пройдут в России, а о дальнейших планах станет известно позднее.

Напомним, что перед стартом сезона в G-Drive Racing подписали контракт с известным российским пилотом Даниилом Квятом, известным по выступлениям в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что Роман Русинов отказался от выступлений в этом сезоне из-за требований FIA.