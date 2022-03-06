Российская команда G-Drive Racing пропустит сезон-2022 из-за условий FIA

Короткая ссылка
Российская команда G-Drive Racing подтвердила, что не примет участия в чемпионате мира по автогонкам на выносливость FIA WEC 2022 года, который начнётся через две недели в США.
Российская команда G-Drive Racing пропустит сезон-2022 из-за условий FIA
  • Gettyimages.ru

«Данное решение было принято в связи с неприемлемыми условиями Международной автомобильной федерации», — говорится в заявлении на сайте G-Drive Racing.

Отмечается, в этом сезоне команда сосредоточится на соревнованиях, которые пройдут в России, а о дальнейших планах станет известно позднее.

Напомним, что перед стартом сезона в G-Drive Racing подписали контракт с известным российским пилотом Даниилом Квятом, известным по выступлениям в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что Роман Русинов отказался от выступлений в этом сезоне из-за требований FIA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить