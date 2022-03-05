Российский гонщик Русинов отказался от выступлений в этом сезоне из-за требований FIA

Российский пилот и спортивный директор команды G-Drive Racing Роман Русинов объявил об отказе от выступлений в нынешнем сезоне из-за требований FIA, согласно которым отечественным гонщикам необходимо подписать соглашение о запрете демонстрации национальной символики на публике и в социальных сетях.

«Сегодня я, пилот российской команды G-Drive Racing, отказался принимать дискриминационные условия FIA. Цель каждого спортсмена — услышать гимн своей страны на пьедестале. За десять лет международного опыта наша команда делала это многократно. Мы поднимали российский флаг, мы слышали и пели российский гимн», — написал Русинов в Instagram.

По словам пилота, он не будет ставить подпись ради болельщиков, отметив, что состав команды всегда был многонациональным и никого никогда не просили отказываться от своего флага. Гонщик подчеркнул, что на данный момент рассматривает разные варианты проектов по развитию автоспорта в России.

«Искренне надеюсь, что мы сможем вернуться в международные гонки после того, когда в них вернутся спортивный дух и равные условия для всех участников», — написал Русинов.

Ранее российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин прокомментировал расторжение контракта с командой Haas.