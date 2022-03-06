ФЛГР объявила о проведении лыжных соревнований «Олимпийцы России»

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно с Минспортом проведёт всероссийские соревнования «Олимпийцы России».
ФЛГР объявила о проведении лыжных соревнований «Олимпийцы России»
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Турнир по лыжным гонкам пройдёт с 16 по 20 марта в Кировской области. Решение о проведении соревнований связано с тем, что российские атлеты не имеют возможности участвовать в международных турнирах из-за санкций.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой. 

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Червоткин поделился ожиданиями от Дёминского марафона свободным стилем в Рыбинске.

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