Червоткин: женщины в первом ряду — это страшно, я уже проигрывал Непряевой

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин поделился ожиданиями от Дёминского марафона свободным стилем в Рыбинске.
Червоткин: женщины в первом ряду — это страшно, я уже проигрывал Непряевой
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Соперники отличные, но женщины в первом ряду — это страшно. Я уже проигрывал Непряевой, но здесь и кроме Наташи много хороших спортсменок», — сказал Червоткин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В марафоне на 50 км также выступят лыжники сборной России — Александр Большунов, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Напомним, что сборная России по лыжным гонкам досрочно завершила международный сезон из-за санкций со стороны FIS.

Ранее Бородавко заявил, что соперницам непросто было обойти Непряеву. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить