Червоткин: женщины в первом ряду — это страшно, я уже проигрывал Непряевой

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин поделился ожиданиями от Дёминского марафона свободным стилем в Рыбинске.

«Соперники отличные, но женщины в первом ряду — это страшно. Я уже проигрывал Непряевой, но здесь и кроме Наташи много хороших спортсменок», — сказал Червоткин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В марафоне на 50 км также выступят лыжники сборной России — Александр Большунов, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Напомним, что сборная России по лыжным гонкам досрочно завершила международный сезон из-за санкций со стороны FIS.

Ранее Бородавко заявил, что соперницам непросто было обойти Непряеву.