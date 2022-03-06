Червоткин: женщины в первом ряду — это страшно, я уже проигрывал Непряевой
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«Соперники отличные, но женщины в первом ряду — это страшно. Я уже проигрывал Непряевой, но здесь и кроме Наташи много хороших спортсменок», — сказал Червоткин в эфире телеканала «Матч ТВ».
В марафоне на 50 км также выступят лыжники сборной России — Александр Большунов, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.
Напомним, что сборная России по лыжным гонкам досрочно завершила международный сезон из-за санкций со стороны FIS.
Ранее Бородавко заявил, что соперницам непросто было обойти Непряеву.