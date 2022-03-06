Бородавко: понимали, что соперницам будет непросто обойти Непряеву

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

«Конечно, переживали за Наталью, но понимали, что соперницам обойти её будет непросто. И то, что случилось сегодня, — это радостное и вместе с тем долгожданное событие. У нас долгое время были проблемы в женских гонках. Но уже в предыдущие годы Наталья показывала, что является одним из лидеров мировых лыжных гонок», — цитирует Бородавко «Советский спорт».

По его мнению, Непряева своей победой переписала историю.

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя не сможет принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.

В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.

Ранее Анфиса Резцова назвала Непряеву героиней после победы в Кубке мира по лыжным гонкам.