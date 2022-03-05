Анфиса Резцова назвала Непряеву героиней после победы в Кубке мира по лыжным гонкам

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

«Сколько нас можно уже душить? И тут победа! Поздравляю Наташу — умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды. Он заслужил — он тоже лучший из лучших, как и Непряева. Как я рада, есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!» — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя не сможет принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.

В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.

Ранее мама Непряевой заявила, что они смогут радоваться, когда кубок будет у Наташи на руках.