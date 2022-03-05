Мама Непряевой: будем радоваться, когда у Наташи кубок будет на руках

Ирина Непряева, мама российской лыжницы Натальи Непряевой, отреагировала на досрочную победу дочери в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

«Давайте не будем бежать впереди паровоза. Когда у Наташи будет на руках кубок, тогда будет нам счастье. А пока всё это заочно, не будем радоваться. А то время такое, сами понимаете», — цитирует Непряеву-старшую «Чемпионат».

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя не сможет принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.

В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.

Ранее серебряная призёрка чемпионата мира 2017 года Наталья Матвеева заявила, что Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса».