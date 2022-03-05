Матвеева: Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса»
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- © Aaron Favila
«Это очень круто! Наташа к этому и шла. Когда команду отстранили, судьба трофея была абсолютно непонятна. Очень рада за Наташу и искренне поздравляю», — цитирует Матвееву «Чемпионат».
По её мнению, Непряева бы гораздо больше укрепила своё лидерство, если бы россияне смогли продолжать участвовать в соревнованиях.
«Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса», — добавила Матвеева.
Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя не сможет принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.
В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.
Ранее Непряева одним эмоджи отреагировала на досрочную победу в общем зачёте КМ.