Матвеева: Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса»

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Серебряная призёрка чемпионата мира 2017 года Наталья Матвеева отреагировала на досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.
Матвеева: Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса»
  • AP
  • © Aaron Favila

«Это очень круто! Наташа к этому и шла. Когда команду отстранили, судьба трофея была абсолютно непонятна. Очень рада за Наташу и искренне поздравляю», — цитирует Матвееву «Чемпионат».

По её мнению, Непряева бы гораздо больше укрепила своё лидерство, если бы россияне смогли продолжать участвовать в соревнованиях.

«Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса», — добавила Матвеева.

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя не сможет принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.

В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.

Ранее Непряева одним эмоджи отреагировала на досрочную победу в общем зачёте КМ.

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