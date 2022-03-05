Непряева одним эмоджи отреагировала на досрочную победу в общем зачёте КМ

Олимпийская чемпионка Пекина российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на свою досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

Она опубликовала в сториз в Instagram новость о своей победе и прикрепила эмоджи «молюсь».

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя не сможет принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.

В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков заявил, что очень счастлив за Непряеву.