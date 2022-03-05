Легков заявил, что очень счастлив за Непряеву

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков отреагировал на досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.
Легков заявил, что очень счастлив за Непряеву
  • AP
  • © Alessandro Trovati

«Очень счастлив! Здорово, что наша девчонка завоевала Кубок мира. Впервые за долгое время девушка из России смогла это сделать. Очень рад за Наташу», — цитирует Легкова «Чемпионат».

Он отметил, что Непряева смогла взять медали Олимпиады, выиграть Кубок мира и «Тур де Ски», хотя ей противостояли очень сильные соперницы.

«Значит, всё не зря. Выиграла всё и всем всё доказала», — добавил эксперт.

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя не сможет принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский выразил мнение, что об успехах Непряевой в этом сезоне можно снимать фильмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить