Легков заявил, что очень счастлив за Непряеву

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков отреагировал на досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

«Очень счастлив! Здорово, что наша девчонка завоевала Кубок мира. Впервые за долгое время девушка из России смогла это сделать. Очень рад за Наташу», — цитирует Легкова «Чемпионат».

Он отметил, что Непряева смогла взять медали Олимпиады, выиграть Кубок мира и «Тур де Ски», хотя ей противостояли очень сильные соперницы.

«Значит, всё не зря. Выиграла всё и всем всё доказала», — добавил эксперт.

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя не сможет принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский выразил мнение, что об успехах Непряевой в этом сезоне можно снимать фильмы.