Панжинский: об успехах Непряевой в текущем сезоне можно снимать фильмы
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«Вообще, я рад за Наталью, сезон начинался у неё не очень гладко, она чуть было не сошла с «Тур де Ски», но затем был взлёт — про такое можно снимать голливудские фильмы, а лучше российские», — цитирует ТАСС Панжинского.
26-летняя лыжница из Твери в сезоне-2021/22 стала победительницей Кубка мира, «Тур де Ски» и завоевала три медали на зимней Олимпиаде в Пекине.
Международная федерация лыжного спорта отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой.
Непряева не сможет выступить на последнем этапе КМ, который пройдёт в Швеции с 11 по 13 марта.
Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» по лыжным гонкам россиянкой Натальей Непряевой.