Панжинский: об успехах Непряевой в текущем сезоне можно снимать фильмы

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что об успехах лыжницы Натальи Непряевой должны снять фильм.

«Вообще, я рад за Наталью, сезон начинался у неё не очень гладко, она чуть было не сошла с «Тур де Ски», но затем был взлёт — про такое можно снимать голливудские фильмы, а лучше российские», — цитирует ТАСС Панжинского.

26-летняя лыжница из Твери в сезоне-2021/22 стала победительницей Кубка мира, «Тур де Ски» и завоевала три медали на зимней Олимпиаде в Пекине.

Международная федерация лыжного спорта отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой.

Непряева не сможет выступить на последнем этапе КМ, который пройдёт в Швеции с 11 по 13 марта.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» по лыжным гонкам россиянкой Натальей Непряевой.