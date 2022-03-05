Крянин: Непряевой должны отправить «Большой хрустальный глобус» по почте

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» по лыжным гонкам россиянкой Натальей Непряевой.
Крянин: Непряевой должны отправить «Большой хрустальный глобус» по почте
  • AP
  • © Raul Mee

«Ни от неё, ни от нас ничего не зависит, думаю, там есть подведение итогов, никакого труда не составит отправить по почте этот «Глобус», — цитирует ТАСС Крянина.

Он выразил надежду, что здравый смысл восторжествует. Крянин подчеркнул, что Непряева полностью отработала сезон, завоевала необходимые очки, которые привели к победе в общем зачёте КМ. Он уверен, что нет никакого обоснованного повода не вручить трофей российской лыжнице.

Непряева досрочно 5 марта заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22. Шведка Эбба Андерссон, находящаяся на втором месте, лишилась шансов догнать 26-летнюю лыжницу из Твери.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой. 

Непряева не сможет выступить на последнем этапе КМ, который пройдет в Швеции с 11 по 13 марта. 

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» Непряевой.

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