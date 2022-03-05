Крянин: Непряевой должны отправить «Большой хрустальный глобус» по почте

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» по лыжным гонкам россиянкой Натальей Непряевой.

«Ни от неё, ни от нас ничего не зависит, думаю, там есть подведение итогов, никакого труда не составит отправить по почте этот «Глобус», — цитирует ТАСС Крянина.

Он выразил надежду, что здравый смысл восторжествует. Крянин подчеркнул, что Непряева полностью отработала сезон, завоевала необходимые очки, которые привели к победе в общем зачёте КМ. Он уверен, что нет никакого обоснованного повода не вручить трофей российской лыжнице.

Непряева досрочно 5 марта заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22. Шведка Эбба Андерссон, находящаяся на втором месте, лишилась шансов догнать 26-летнюю лыжницу из Твери.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой.

Непряева не сможет выступить на последнем этапе КМ, который пройдет в Швеции с 11 по 13 марта.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» Непряевой.