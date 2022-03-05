Губерниев — о победе Непряевой в КМ: Наташа продолжает писать историю лыж

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» по лыжным гонкам россиянкой Натальей Непряевой.
Губерниев — о победе Непряевой в КМ: Наташа продолжает писать историю лыж
  • AP
  • © Aaron Favila

«Историческая победа. И абсолютно справедливая. Честный успех — это год имени Непряевой. Наташа продолжает писать историю лыж. Феноменальный сезон. Гордость за российские лыжи», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он напомнил, что российские лыжники в последний раз выигрывали общий зачёт Кубка мира в 2001 году.

Непряева досрочно заняла первое место в общем зачёте КМ сезона-2021/22. Шведка Эбба Андерссон, находящаяся на втором месте, лишилась шансов догнать 26-летнюю лыжницу из Твери.

Непряева набрала 973 очка. В активе Андерссон — 732 балла.

Из-за санкций Непряева не сможет выступить на последнем этапе КМ, который пройдёт в Швеции с 11 по 13 марта. 

Ранее Юрий Бородавко выразил сомнения, что Непряеву досрочно признают победительницей Кубка мира.

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