Бородавко сомневается, что Непряеву досрочно признают победительницей Кубка мира
- РИА Новости
«Думаю, никто не заморозит Кубок мира. Для чего тогда этапы проводить? Доведут до логического завершения. Вопрос — будет ли финал Кубка мира. Мы ничего не сможем сделать, если Наташа не станет королевой Кубка мира в этом сезоне. Не думаю, что заморозка произойдёт», — цитирует Бородавко «Чемпионат».
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой.
Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее Бреза-Буше объяснила свою ошибку, из-за которой Франция лишилась эстафетного «Глобуса».