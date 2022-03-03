Бородавко сомневается, что Непряеву досрочно признают победительницей Кубка мира

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о шансах Натальи Непряевой выиграть Кубок мира по итогам сезона-2021/2022.
Бородавко сомневается, что Непряеву досрочно признают победительницей Кубка мира
  • РИА Новости

«Думаю, никто не заморозит Кубок мира. Для чего тогда этапы проводить? Доведут до логического завершения. Вопрос — будет ли финал Кубка мира. Мы ничего не сможем сделать, если Наташа не станет королевой Кубка мира в этом сезоне. Не думаю, что заморозка произойдёт», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой. 

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Бреза-Буше объяснила свою ошибку, из-за которой Франция лишилась эстафетного «Глобуса».

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